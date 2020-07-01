Почти 180 тысяч человек проголосовали в Карелии по поправкам

В Карелии по состоянию на 10 часов утра проголосовали 176 638 человек. Об этом сообщает региональный Центризбирком.

1 июля стартовал последний и основной день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России. В 8:00 в Карелии открылись все 479 избирательных участков республики, они будут работать до 20:00.

Адрес своего избирательного участка можно уточнить на официальном сайте ЦИК России в подразделе «Цифровые сервисы». Желающие могут проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию до 17:00.