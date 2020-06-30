1 июля – основной день общероссийского голосования

1 июля в 8 утра в Карелии как и по всей стране откроются избирательные участки для проведения основного дня общероссийского голосования по Конституции Российской Федерации.

Для жителей Республики Карелия откроют свои двери 479 участков для голосования. Желающие могут проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию (УИК). Крайний срок - 1 июля 17:00. Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности.

Адрес своего избирательного участка можно уточнить на официальном сайте ЦИК России в подразделе «Цифровые сервисы».

Жителей Карелии ждут для участия в историческом событии – общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.