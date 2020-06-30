Информационно-ситуационный центр будет работать 1 июля в Петрозаводске

1 июля, в основной день голосования по поправкам вносимым в Конституцию РФ в Петрозаводске на базе Общественной палаты при поддержке ЦИК Карелии будет работать информационно - ситуационный Центр.

В «Точке кипения» журналисты, политологи и общественники будут следить за ходом голосования, проводить прямые включения, делиться оперативной информацией и мнениями о ходе голосования и соблюдении всех правил безопасности на участках.

Ведущие Центра – главный редактор сайта «Республика», региональный координатор Ассоциации СМИ Северо-Запада Ирина Добродей, политолог, журналист, блогер, член Общественной палаты РК Анатолий Цыганков.

Гостями Центра станут общественные наблюдатели, политологи, лидеры общественного мнения, депутаты и сотрудники ЦИКа.

Прямые включения штаба будут транслироваться в паблике "Конституция 2020" в 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 и 21.00.

Приглашаем журналистов следить за трансляциями, а жителей республики задавать вопросы.

Напомним, общероссийское голосование стартовало 25 июня и продолжится по 1 июля. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00.

В Карелии уже проголосовали более 100 тысяч человек, из них почти 25 тысяч предпочли принять участие в голосовании вне избирательных участков. Желающие могут проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию (УИК). Крайний срок — 1 июля 17:00. Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности. В Карелии с обращением о голосовании на дому уже обратились более 10 тысяч человек. Досрочно проголосовали более двух тысяч человек.