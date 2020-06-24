Обнулениум: за что нас зовут голосовать в разгар пандемии

25 июня по всей стране начинается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерациии. Поправки эти были созданы рабочей группой, куда вошли в основном артисты, спортсмены и прочие знатоки юриспруденции. Такие же артисты и спортсмены сегодня с экранов телевизоров призывают нас идти на избирательные участки, невзирая на нарастающую эпидемию. И, разумеется, голосовать за поправки.

Однако изменения в главный закон страны многим кажутся спорными. Так считают некоторые карельские юристы, с которыми мы побеседовали, и это становится понятно после внимательного изучения самих поправок. Писали их дилетанты (прыгунья с шестом Елена Исинбаева, вошедшая в рабочую группу, признавалась, что Конституции ранее в глаза не видала), поэтому многие огрехи заметны невооруженным глазом.

Что же, давайте посмотрим, за что звезды шоу-бизнеса и провластные политики зовут голосовать уже с завтрашнего дня.

Первая же поправка – о территории Российской Федерации. Она прописывает, что в стране могут создаваться некие «федеральные территории». Это, по замыслу авторов поправок, будут зоны, удобные для развития бизнеса. Чем они принципиально отличаются от уже существующих территорий опережающего развития (только в Карелии таких несколько), – не поясняется.

Далее – очень важные слова о том, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета. Эта поправка дала политикам и пропагандистам возможность говорить о том, что обновленная Конституция будет лучше защищать Россию. При этом в «старой» Конституции есть отдельная статья про то, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию, и государство обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. А за преступления против государственной власти предусмотрен целый раздел в Уголовном кодексе, и имеется статья про сепаратизм. То есть эта поправка, по мнению юристов, не несет никакого дополнительного смысла.

Или вот: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством». Можно было написать короче: «Мы за все хорошее и против всего плохого».

В пакете поправок, за которые нам предлагают голосовать, такого много. Вот одна из самых известных поправок:

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Напомним, что Конституция – это основной закон страны. А формулировки законов должны быть предельно четкими и ясными. Здесь этим и не пахнет. Почему история «тысячелетняя», если зарождение государственности на Руси датируется примерно серединой девятого века, а сейчас уже двадцать первый? Ну, очевидно, «тысячелетняя» – просто красивое слово, и если начать его уточнять, будет не так эпично. О какой передаче «веры в Бога» идет речь, если в Российской Федерации, по официальным данным, не менее десяти миллионов атеистов? И как быть с мусульманами, иудеями и буддистами, которых в России миллионы? И даже неловко упоминать тот факт, что Россия, согласно Конституции, является светским государством.

Алексей Никольский/РИА «Новости»

С памятью предков тоже непонятно. Россия – страна многонациональная, среди ее граждан – огромное число выходцев из бывших союзных республик. О каких предках, читая обновленную Конституцию, должен думать человек, чьи прадеды жили, например, в Армении или Узбекистане? А еще в России есть потомки финнов, немцев, болгар, поляков и так далее. Поправка, за которую нам предлагают голосовать, по сути, выводит "за скобки" миллионы россиян.

Еще одна поправка закрепляет понятие брака как союза мужчины и женщины. Понятно, что в нашей стране эта идея находит живейший отклик. Агентство «ФАН» даже сделало ролик о мальчике, которого из детдома забирает гей-пара и тут же дарит ему платьице. Дескать, если поправки не принять, гомосексуалисты захватят страну и заставят всех сменить ориентацию. Оставим за скобками тот факт, что в 21 веке мужчина легко может стать женщиной и наоборот (вот создатели «Матрицы» братья Вачовски – теперь сестры Вачовски), так что традиционные ценности все равно остаются под угрозой. Но интересно, опять-таки, что брак как союз мужчины и женщины уже описан в статье 12 Семейного кодекса.

Есть поправки и не менее спорные. Так, государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Можно сказать о том, что такие нюансы вообще не должны содержаться в Конституции: слишком они мелкие. Давайте тогда уж в главном законе страны пропишем тарифы ЖКХ или максимальное время доезда скорой помощи. А можно сказать о том, что поправка эта официально закрепляет в России бедность. Потому что прожиточный минимум на самом деле таковым не является, прожить на него почти невозможно. Привязать к нему МРОТ – значить обречь миллионы людей на нищенское прозябание.

Еще одна поправка касается отмены приоритета международного права. «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Приоритет национального права над международным действует в США, а вот страны Европейского союза, напротив, ставят международные нормы выше государственных. С кого берем пример?..

Здесь есть ряд нюансов. Во-первых, на практике поправка может лишить граждан возможности искать защиты в ЕСПЧ. А во-вторых, и это не менее важно, приоритет международного права закреплен в самой же Конституции России. Статья 15. Но чтобы изменить эту статью, пришлось бы созывать Конституционное собрание. Поэтому менять ее не стали, а просто придумали поправку.

Это не единственная поправка, вызывающая сомнения относительно соответствия самой Конституции. Например: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». То, что выделено жирным – это и есть поправка. Между тем, как отмечает петрозаводский адвокат Роман Масалёв, в преамбуле Конституции говорится: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации». Народ, а не «союз народов», в котором все «равноправны», но при этом только один – «государствообразующий».

По этой поправке, мне кажется, можно судить о качестве законотворческой работы над всеми поправками.

Большинство этих изменений – по сути, рекламные. Именно они позволяют клепать ролики, в которых Сергей Безруков проникновенно шепчет о важности сохранения языка, а Олег Газманов радуется, что теперь никто не сможет глумиться над могилами предков.

Есть еще целый раздел поправок, которые можно назвать техническими. Так, в Конституции намерены прописать индексацию социальных выплат, хотя это регулируется федеральными законами. Сюда же отнесем «новые» полномочия депутатов или требования к руководителям государственных органов: эти нормы уже существуют в соответствующих федеральных законах, там и должны оставаться.

– Президенту, прочим высшим чиновникам, прокурорам и судьям на конституционном уровне запретят иметь счета в иностранных банках за пределами России. Про собственность за границей упомянуть забыли – видимо, слишком много документов придётся переоформлять уважаемым людям, если такой запрет введут. Зачем вообще эти запреты в Конституции, если они уже есть в федеральных законах – вопрос без ответа,

– рассуждает Роман Масалёв.

Но это все шум, пыль в глаза. Самую главную поправку по многочисленным просьбам трудящихся внезапно для всех внесла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Звучит она так:

«Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».

Это – то самое «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Путин, придя к власти в 2000-м году, потенциально может властвовать 32 года. Вам решать, как к этому относиться.

– С правовой точки зрения, Конституция - это правовой базис, фундамент, на котором строится основное законодательство. А что рекламируют разного рода певцы и артисты по ТВ? Ответственное обращение с животными? Так оно много лет уже закреплено в федеральных законах, в том числе в уголовном законодательстве. Защита территорий? Целостность и неделимость России также закреплены в Конституции и в целом ряде федеральных законов, принятых давным-давно на основе действовавшей ранее Конституции. И так по большинству поправок.

Нужно понимать, что федеральные законы и другие нормативные акты дополняют основной закон, принимаются во исполнение положений Конституции, а не наоборот… По сути дела, все «голосование» задумывалось, как я полагаю, ради одной-единственной «терешковской» поправки об «обнулении» сроков,

– комментирует адвокат Николай Флеганов.

Понятно, что у действующего главы государства множество сторонников. Наверное, они и рады, что их любимец получит возможность снова избираться. Но проблема в том, что в основной закон страны вносится поправка, нацеленная на одного-единственного человека на планете. Конституция, в которой отражены базовые принципы государственного устройства, переписывается под конкретного политика. Такое отношение к высшему закону государства не может не смущать.

Президент в России, в частности, получает возможность назначать и снимать премьер-министра без согласования с Госдумой и Советом Федерации. Может самолично менять структуру органов государственной власти, представлять Совфеду кандидатуры председателей высших судов и самолично снимать их. Ну и вишенка на торте – неприкосновенность президента после прекращения его полномочий.

...Велик соблазн послушать Безрукова - и проголосовать, как он говорит. Но, может быть, полезнее включить мозг?

Георгий Чентемиров