Цифровой рубль могут ввести в оборот в России в конце этого года

До конца этого года в Госдуму могут внести законопроект о новой форме рублей. Деньги будут сочетать качества наличных и безналичных, сообщает «Коммерсант». Цифровой рубль могут запустить уже в конце декабря.

Об этом изданию рассказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В течение года Центробанк уже тестировал оплату цифровым рублем и переводы, в том числе между гражданами.

Предполагается оплачивать такими деньгами товары и услуги в мобильном приложении, а также открывать цифровые кошельки. Цифровой рубль тестируют с 15 банками.

Это уникальный цифровой код, который хранится на специальном электронном кошельке. // фото: upslash.com