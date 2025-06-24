Четырехлетнего ребенка сбили сегодня вечером в центре Петрозаводска

Вечером 24 июня во дворе на улице Малая Слободская, 41, автомобиль «Ниссан Мурано» сбила ребенка.

Под колеса иномарки угодил четырехлетний мальчик. По информации Госавтоинспекции, ребенок выбежал на дорогу из-за стоявших автомобилей.

Ребенок получил травмы. Его госпитализировали. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства аварии. © «Петрозаводск говорит»