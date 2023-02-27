Часть Суоярви вновь осталась без воды из-за аварии

Утром в понедельник часть города Суоярви осталась без воды из-за утечки на трубопроводе.

Водоснабжение отключили в районе вокзала по улицам Советская, Вокзальная, Гагарина, Октябрьская, Первомайская. Об этом сообщили в паблике Суоярвского округа.

Накануне, 26 февраля, в районе вокзала также отключали холодное водоснабжение из-за утечки. Водоснабжение отключали с 12:15 до 12:55. // фото unsplash.com