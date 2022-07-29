Часть акватории Ладоги в Сортавальском районе очистят от ила и мусора

Залив Ляппяярви на территории Сортавальского района приведут в порядок. Это основной водный путь города, сообщили в районной администрации. Подготовительные работы уже стартовали.

Дно на части акватории Ладоги освободят от ила, мусора, донных отложений под названием сапропель. Залив не очищали на протяжении 40 лет, каждый 1 год слой ила прирастает на 3 сантиметра. Из-за этого к берегу не могут причалить суда типа «Метеор».

Проект очистки разработала петербургская компания «НПП «ЭкоБиоТехнологии». Работы произведут при помощи специального судна, откачав отложения в геотрубы и обезводив их. Затем все отфильтруют и увезут. Далее станут благоустраивать набережную в районе улиц Валаамской и Чкалова. // Фото: администрация Сортавальского района