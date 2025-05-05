Часовня на памятном месте в Карелии обрела небеса

На памятном месте «Высота 168,5», где шли ожесточенные оборонительные бои, в преддверии 80-летия великой Победы карельские поисковики смонтировали конструкцию потолочного перекрытия храма с иконами под куполом.

Грани и медальон в часовне Архистратига Михаила в Пряжинском районе создали потрясающие небеса, которые удивительно вписались во внутреннее убранство храма.

Художник-реставратор Музея-заповедника «Кижи» Надежда Куусела пояснила, что центральная круглая икона в потолочном комплексе икон имеет название медальон. Грани — это иконы, которые расходятся от медальона.

«При содействии директора Музея-заповедника «Кижи» Елены Богдановой нам было разрешено безвозмездно использовать изображения икон из коллекции музея для оформления часовни Архистратига Михаила на первом рубеже обороны города Петрозаводска в сентябре 1941 года. Для оформления потолка нам были предложены изображения восьми икон-граней «неба» из потолочного комплекса рубежа XVII – XVIII веков часовни Успения Богоматери деревни Васильево острова Кижи и иконы-медальона «Вседержитель» часовни Знамения Пресвятой Богородицы»,

— пояснил руководитель фонда «Эстафета поколений» Илья Герасев.

Напомним, на высоте 168,5 героически сражались воины 313-й стрелковой Петрозаводской дивизии, дважды награжденной орденом Красного Знамени, орденом Суворова и Кутузова второй степени. В боях за столицу Карело-Финской ССР потери 313-й стрелковой дивизии составили 6518 человек из 11500, числящихся в ее составе. В 2011 году это памятное место было обнаружено и обследовано поисковыми отрядами КРОФ «Эстафета поколений». На протяжении нескольких лет здесь велись работы по поиску и захоронению останков более 200 воинов, разминированию местности, благоустройству прилегающей территории.

На этом месте обороны Петрозаводска также было решено построить часовню. В 2021 году ее освятили во имя Архистратига Михаила.

«Вокруг часовни посажены молодые рябины, которые каждую осень своими алыми ягодами будут напоминать всем нам о крови солдат, пролитой на этой многострадальной земле во время тяжелых боев», — рассказали поисковики.

Карельский региональный общественный фонд содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества постоянно ведет поисковые работы, чтобы вернуть погибших бойцов из небытия, благоустраивает территорию музея под открытым небом и проводит здесь различные мероприятия.© «Петрозаводск говорит»