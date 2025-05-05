Выбор редакции: спасение нерпы, Лысуха не для всех и переменчивый май
Две часовни возводят в центре Петрозаводска.
Нерпу спасли от разъяренных собак.
Май решил, что он апрель. Синоптики дали совсем не радостный прогноз.
На гору Лысуха, где расположены бывшие финские военные укрепления, ограничили въезд.
В Костомукше прошла церемония вручения государственной награды семье погибшего военнослужащего Александра Фокина.
К 9 мая ветеранам выплатили по 80 и 55 тысяч рублей.
Уголовное дело о махинациях с больничной едой поступило в суд. В хищении 14 млн обвиняют учредителя фирмы «Диетгрупп».
Могилу героя Великой Отечественной войны разгромили в Карелии. Вандала установили.
2,5 млн рублей получила Сортавала в качестве налога с туристов за первый квартал этого года.
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