Выбор редакции: спасение нерпы, Лысуха не для всех и переменчивый май

Две часовни возводят в центре Петрозаводска.

Нерпу спасли от разъяренных собак.

Май решил, что он апрель. Синоптики дали совсем не радостный прогноз.

На гору Лысуха, где расположены бывшие финские военные укрепления, ограничили въезд.

В Костомукше прошла церемония вручения государственной награды семье погибшего военнослужащего Александра Фокина.

К 9 мая ветеранам выплатили по 80 и 55 тысяч рублей.

Уголовное дело о махинациях с больничной едой поступило в суд. В хищении 14 млн обвиняют учредителя фирмы «Диетгрупп».

Могилу героя Великой Отечественной войны разгромили в Карелии. Вандала установили.

2,5 млн рублей получила Сортавала в качестве налога с туристов за первый квартал этого года.

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