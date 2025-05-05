Период холода затягивается. Тепла в Карелии не будет еще долго

Прохладный период затягивается. Потепление ожидается лишь в середине мая.

На этой неделе погода в Карелии будет неустойчивая с частыми осадками. В северных районах республики прогнозируют снег и мокрый снег, на юге – дождь и мокрый снег, рассказали в гидрометцентре. Осадки будут как небольшие, так и умеренные.

Среднесуточные температуры будут ниже на 2-4 градуса климатической нормы. Погода будет больше походить на апрельскую. По ночам ожидается от плюс 2 до минус 3 градусов. Днем свежо – от плюс 4 до плюс 9 градусов. © «Петрозаводск говорит»