Жители деревни Киндасово провели грандиозный субботник

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне киндасовцы провели весенний субботник по уборке территорий родной деревни. Все трудились с большим душевным подъемом.



«Провели уборку возле памятника жертвам концлагеря, очистили от старой краски ограду вокруг мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны, убрали мусор и рассыпали песок на детской площадке, сгребли сухую траву и листья на территории вокруг клуба, срезали поросль кустов около часовни. Все трудились, общались и радовались солнечному дню. Поработали на славу. Большая благодарность всем, кто принял участие в общем полезном деле. Всем мира и добра! Вместе мы сила!»

— рассказали о проделанной работе труженики деревни.

Согласно историческим данным, в годы временной оккупации территории Пряжинского района финскими захватчиками, с конца 1941 года по весну 1944 года, в Киндасове размещался концентрационный лагерь строгого режима для советских граждан. Он включал в себя семь расположенных в два ряда бараков, окруженных колючей проволокой, с четырьмя дозорными вышками, оборудованными пулеметными огневыми точками.

Для лагеря были использованы довоенные постройки колхозного скотного двора и, вероятно, новые строения. Лагерь делился на мужское и женское отделения. Кроме непосредственно лагерной зоны заключенных содержали и в самой деревне, также окруженной колючей проволокой. При лагере находилась тюрьма особого режима.

На месте центральной киндасовской тюрьмы в 2022 году был открыт мемориал. © «Петрозаводск говорит»