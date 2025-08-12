Самовольные постройки разберут в пудожском лесу

На территории Янгозерского лесничества в Пудожском районе были возведены жилые и хозяйственные постройки. Территория оказалась захвачена на площади более 100 кв. м.

Пудожская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать министерство природных ресурсов и экологии Карелии обеспечить освобождение земель лесного фонда от этих построек.

Суд позицию надзорного органа поддержал. Решение пока не вступило в силу. © «Петрозаводск говорит»