12 августа 2025, 12:27
Общество

Самовольные постройки разберут в пудожском лесу

Прокуратура через суд добилась, чтобы минприроды освободило земли лесного фонда
На территории Янгозерского лесничества в Пудожском районе были возведены жилые и хозяйственные постройки. Территория оказалась захвачена на площади более 100 кв. м.

Пудожская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать министерство природных ресурсов и экологии Карелии обеспечить освобождение земель лесного фонда от этих построек.

Суд позицию надзорного органа поддержал. Решение пока не вступило в силу. © «Петрозаводск говорит»

