Завершается ремонт в первой школе Медвежьегорска

Обновленное здание первой школы Медвежьегорска в наступающем учебном году распахнет свои двери для 623 ребят начальных классов школы имени Александра Фанягина, среди которых 137 первоклассников. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Родную первую школу Медвежьегорска не узнать - яркий фасад и коридоры, светлые классы. Капитальный ремонт здания 1970 года постройки близится к завершению. Родители, ребята и учителя сегодня уже начали заносить мебель в классы,

- написал Шандалович на своей страничке в соцсети.

Директор школы Наталья Алексеевна Степанова, ее заместитель Ольга Ксенчина и глава администрации района Людмила Журавлева провели спикера парламента по обновленному зданию.

На втором и третьем этажах остались последние штрихи: монтаж потолочных панелей и ряд других финальных работ. На первом этаже работы для строителей больше, но подрядчик заверил, что приложит все усилия, чтобы к 1 сентября школа была готова к встрече учеников.

Также руководители школы и района обсудили с Элиссаном Шандаловичем дальнейшее благоустройство пришкольной территории, работы на которой планируется провести в следующем году. © «Петрозаводск говорит»

Фото: ЗС РК