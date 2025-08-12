Асфальт меняют на важных магистралях в Петрозаводске

На Древлянке активно идет ремонт важных магистралей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

По данным администрации города, старый асфальт отфрезеровали на Древлянском кольце, а также участками на Лососинском шоссе и Лесном проспекте. Общая площадь работ составляет более 42 тысяч квадратных метров.

На этой неделе планируется завершить работы на Древлянском кольце. На Лососинском шоссе новый асфальт появится до 20 августа, а на Лесном проспекте - до конца месяца. © «Петрозаводск говорит»