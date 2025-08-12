Карельские спортсмены взяли золото на турнире по флаг-футболу

Турнир по новому олимпийскому виду спорта Leningrad Flag Football Open прошел в Петербурге. Среди участников были команды из Петрозаводска.

«Карельские оружейники» в своей группе победили «Мутантов» из Мурманска и «Воробьев» из Санкт-Петербурга, а в полуфинале обыграли «Мраморных Быков» из Ярославля на турнире по флаг-футболу. В финале игроки встретились с питерскими «Воробьями» и снова одержали уверенную победу. Спортсмены из Карелии заняли первое место, став чемпионами. Лучшими игроками в нападении и защите были признаны Сергей Корнев и Егор Корнев.

Женская команда из Петрозаводска «Ласки» одержала две победы, несмотря на самый малочисленный состав, и оказала серьезное сопротивление бронзовым призерам турнира «Царевнам».

В сентябре карельские игроки во флаг-футбол примут участие в турнире Memory Bowl в Подмосковье.

Флаг-футбол — бесконтактный вид американского футбола, включенный в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. © «Петрозаводск говорит»