Впечатляющие смерчи засняли на Ладожском озере

Отдыхающий на берегу Ладожского озера заснял смерчи. Вихри «соединили» темно-серые тучи и волнующееся озеро в районе деревни Кириково в Ленинградской области. Кадры очевидца показала «Фонтанка».

Непогода устроила завораживающее и одновременно пугающее представление утром 12 августа. Мужчина с семьей укрылся в автомобиле и пережидал непогоду. По словам отдыхающего, ветер не был сильным, но смерч прошел рядом с берегом.

После шторма на Ладоге начался ливень с градом и стал греметь гром. © «Петрозаводск говорит»