12 августа 2025, 12:01
В зоне СВО погиб 39-летний боец из Карелии
В Кеми простятся с Романом Карху
Фото: unsplash / Aryan Bhattarai, администрация Кемского района
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Карху. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.
Военнослужащему было 39 лет. Церемония прощания с ним пройдет 14 августа в траурном зале в Кеми. Мероприятие запланировано на 14:30.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО. © «Петрозаводск говорит»