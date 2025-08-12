12 августа 2025, 12:01
В зоне СВО погиб 39-летний боец из Карелии

В Кеми простятся с Романом Карху
Фото: unsplash / Aryan Bhattarai, администрация Кемского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Карху. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.

Военнослужащему было 39 лет. Церемония прощания с ним пройдет 14 августа в траурном зале в Кеми. Мероприятие запланировано на 14:30.

Погибший Роман Карху

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО. © «Петрозаводск говорит»

