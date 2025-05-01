Портал «Петрозаводск говорит» объявляет конкурс «Скоро лето!»

Ко Дню защиты детей —1 июня и Всемирному дню мороженого — 10 июня, портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» объявляют конкурс детского рисунка «Скоро лето!».

Все дети любят лето! Это время, когда можно отдыхать от школьных занятий, гулять со сверстниками, купаться, загорать и путешествовать!

А каких приключений вы ждете от наступающего лета? Пофантазируйте, представьте и изобразите на бумаге! Автор лучшего рисунка получит приз — коробку мороженого!

Условия участия

• К участию приглашаются юные жители Карелии от 3 до 17 лет.

• На рисунке, сделанном на бумаге любыми цветными материалами, должно быть изображено лето и летние приключения: отдых на свежем воздухе, игры, путешествия или угощение летними лакомствами — например, мороженым!

• Подпишите имя, фамилию и возраст автора, а также название рисунка.

• Можно написать несколько слов о том, что изобразил юный художник.

• Присылайте качественные фотокопии рисунков на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Скоро лето!».

• От каждого участника принимается не более одного рисунка в месяц.

Победителя выберем в конце мая. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность рисунка, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество фотокопии конкурсной работы.

Рисунки будут оцениваться в трех возрастных категориях: 3-6 лет, 7-12 лет и 13-17 лет. В каждой категории будет выбран лучший рисунок. Победителя конкурса выберем случайным образом из трех финалистов (при условии не менее двух участников в каждой возрастной категории).

Выдача сертификатов участникам и победителям условиями конкурса не предусмотрена.

Победитель получит приз — коробку мороженого (38 штук) «Карельский стандарт», изготовленного по ГОСТ и с любовью к традициям!

Самые интересные рисунки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 мая 2025 года. Подробности по тел. 53-13-13.