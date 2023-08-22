Цены на шампанское могут взлететь в России

К концу года в России могут серьезно подорожать тихие и игристые вина. Об этом рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Слова специалиста приводит News.ru.

Так, шампанское из Франции, Испании, Португалии и Италии стоимостью 400-600 рублей из-за повышения пошлин подорожает на 200-250 рублей. Это может случиться уже в октябре-ноябре, отметил эксперт.

Также будет дорожать и дешевый алкоголь. Это произойдет из-за роста минимальных розничных цен и ставок акцизов.

Повышения цен на другие спиртные напитки россиянам стоит ожидать в феврале 2024 года. // Фото: unsplash.com / Outi Marjaana