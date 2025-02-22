Целая семья погибла в своем доме из-за отравления угарным газом

В Севастополе в частном доме погибли двое взрослых и 11-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Трагедия случилась сегодня в селе Поворотном. Люди отравились угарным газом. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил эксплуатации печи.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, МЧС. Устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»