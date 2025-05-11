Cамый крупный в истории страны алмаз добыли в России

Самый крупный алмаз ювелирного качества добыла Российская алмазодобывающая компания «Алроса», сообщила пресс-служба компании.

«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события»,