11 мая 2025, 09:49
Cамый крупный в истории страны алмаз добыли в России
Огромный кристалл назвали в честь 80-летия Великой Победы
Фото: Пресс-служба «Алроса»
Самый крупный алмаз ювелирного качества добыла Российская алмазодобывающая компания «Алроса», сообщила пресс-служба компании.
«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события»,
- говорится в сообщении.
Вес кристалла янтарного цвета составил 468,30 карата, размер находки 56х54х22 миллиметра. © «Петрозаводск говорит»