Бывший петрозаводчанин получил денежный чек от Дональда Трампа

Портал «Петрозаводск говорит» не раз рассказывал о петрозаводчанине Сергее Нельсоне, который уехал жить в США, работает водителем большегрузов, а в свободное время профессионально занимается фото и видеосъемкой, в том числе подводной!

На днях Сергей Нельсон получил единоразовое денежное вознаграждение от президента США Дональда Трампа. 2400 долларов на двоих с супругой, по 1200 на человека. Подобные чеки в рамках финансовой помощи в условиях пандемии до конца лета получит большинство американцев (за исключением нелегалов, иностранных студентов, журналистов, дипломатов и тех, кто находится в США по рабочей визе).

Портал «Петрозаводск говорит» поинтересовался, насколько существенна эта поддержка и как обстоят дела с коронавирусом в стране, где число заболевших самое большое в мире.

- 1200 долларов это примерно мой недельный заработок после вычета налогов. Не очень большие конечно деньги, но всё-таки подспорье. К материальной помощи - стимулирующим чекам народ относится с радостью, размер не обсуждают. Недовольны только те, кто пока не получил свой чек. Сначала чеки отправляли военным, пенсионерам, ветеранам и безработным. Теперь начали выдавать всем остальным.

По словам Сергея, помощь хороша еще и потому, что живет он в Калифорнии, самом дорогом штате с самыми высокими налогами. Из-за них ежегодно штат покидают 1600 компаний и 700000 человек.

- Так что фильм Дудя о прекрасной и лёгкой жизни в Силиконовой долине - это полная чушь. Стоимость приличной квартиры в Сан-Франциско уже дошла до 9000 долларов в месяц.

Самая большая статья расходов в семье Сергея - выплата за дом по кредиту, 1550 долларов.

- Интересный факт - купить свой дом гораздо выгоднее и дешевле, чем его снимать и платить арендную плату, даже несмотря на налог на землю и все расходы, связанные с содержанием дома. Оплата за электричество у нас составляет в районе 100 долларов, интернет- 66, зимой ещё нужен газ, примерно 100 в месяц. Продукты.. Тут сложно сказать, смотря что покупаешь и смотря в каких магазинах. Есть система фуд-банков - выдача бесплатных продуктов каждую неделю, ну и бензин, он то дорожает, то дешевеет. На сегодняшний день 2.39 га галлон.

Напрашивается вопрос, почему Сергей не уезжает.

- Во-первых это родина, здесь родились и жили все мои родственники. 25-го мая в США - День Памяти, когда принято посещать кладбища. Мы с женой сходили на наше местное кладбище, положили цветы на могилы прабабушек, прадедушек и всех остальных родственников.

Во-вторых потрясающей красоты природа и очень мягкий климат. Океан с его бесконечными пляжами, виноградники, краснодеревенный лес и бесконечные реки. Дикие животные, почти не боящиеся человека - олени, белки, зайцы, киты тюлени и т.д. Тёплая зима и прохладное лето, чистый не загрязнённый ничем воздух!

Что касается коронавируса, то место, где живет Сергей, он не сильно затронул.

- В нашем районе, или, как здесь принято - графстве Мендосино, было 4 случая коронавируса. Все заболевшие поправились. Власти штата закрывали школы, магазины, рестораны, пляжи. На днях всё открылось.

Ковид больше затронул Сан-Франциско, я в марте снимал пустые улицы, это было очень необычно. Теперь стало всё привычно и я уже с неудовольствием отношусь к вновь появившимся на дорогах автомашинам, - говорит Сергей.

Кстати на своей другой родине, в Петрозаводске, Сергей бывает регулярно. 9 мая 2020 года он выложил видео, снабдив его таким текстом: "Это видео для тех, кто учился в несуществующей ныне Петрозаводской 4-й школе, а так же для всех кто любит Петрозаводск".