«Брянская ярмарка» открывается в Петрозаводске

Летние женские платья, мужские шорты, детская одежда и многое другое будут представлены на «Брянской ярмарке».

Организаторы ярмарки постарались и собрали здесь товар, который неизменно пользуется спросом — это разнообразная одежда производства России, Узбекистана, Польши, Киргизии, Белоруссии, Турции, Китая, а так же Ивановский текстиль.

Организаторы приглашают всех на «Брянскую ярмарку» с 27 по 30 июня 2021г по адресу:

г. Петрозаводск, Варкауса, 11, ДК Машиностроитель.

На правах рекламы.