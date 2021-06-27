27 июня 2021, 16:00
Маркет

«Брянская ярмарка» открывается в Петрозаводске

Обновить гардероб без удара по кошельку можно будет в одном месте

Летние женские платья, мужские шорты, детская одежда и многое другое будут представлены на «Брянской ярмарке».

Организаторы ярмарки постарались и собрали здесь  товар, который неизменно пользуется спросом — это разнообразная  одежда производства России, Узбекистана, Польши, Киргизии, Белоруссии, Турции, Китая, а так же Ивановский текстиль. 

Организаторы приглашают всех на «Брянскую ярмарку» с 27 по 30 июня 2021г по адресу:

г. Петрозаводск, Варкауса, 11, ДК Машиностроитель.

На правах рекламы.

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Ярмарка