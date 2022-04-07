Брошенное имущество петрозаводчан утилизируют

Брошенное имущество петрозаводчан будут утилизировать. Речь о брошенных и разукомплектованных автомобилях, захламивших дворы, мешающих проезду других машин и затрудняющих уборку улиц.

Если хозяин не утилизирует авто самостоятельно, то муниципалитет будет вынужден это сделать через суд. Администрация Петрозаводска завершает свою работу по разработке порядка утилизации подобных видов автотранспорта, расположенных на придомовых и общегородских территориях карельской столицы.

Депутаты уже сейчас обращаются к горожанам, собственностью которых является брошенный и разукомплектованный транспорт, с просьбой решить вопрос самостоятельно и не ждать предписаний и судебных взысканий.

«Я во дворе по Ровио, 5 насчитал на небольшом пятачке шесть брошенных машин. Как при таком скоплении забытого автотранспорта убирать зимой дворы?» - комментировал на месте депутат Петросовета Андрей Ушаков. (Видео)