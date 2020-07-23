23 июля 2020, 10:46
Общество

Брат, погибшего в ДТП петрозаводчанина, обратится в Генпрокуратуру

Родственники недовольны тем, что уголовное дело по факту смертельной аварии до сих пор не возбуждено

Алексей Вишневский, брат водителя, автомобиль которого протаранил 14 июля петрозаводский бизнесмен Кирилл Сортланд, намерен обратиться в прокуратуру. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Родственники погибшего недовольны бездействием правоохранительных органов. По их мнению, отсутствие возбужденного уголовного дела по факту смерти в ДТП следует характеризовать именно так.

Кроме того, Алексея (брата погибшего водителя (Прим. ред.) не устраивает нежелание приобщать к материалам расследования ДТП видеозаписи из сети интернет, имеющие отношение как к самому происшествию, так и к его участнику, Кириллу Сортланду. Объяснения сотрудников правоохранительных органов не кажутся ему убедительными.

Кроме того, молодой человек подчеркивает, что необходимость уголовного преследования обвиняемого в ДТП связана не только с произошедшей аварией и гибелью его брата, но и с возможностью возникновения новых смертельных ДТП по вине городского «гонщика».

Напомним, что «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о ситуации вокруг этого резонансного ДТП.

Житель Петрозаводска Кирилл Сортланд в июне стал участником смертельной аварии на Кукковке. В результате столкновения автомобилей БМВ и «Дэу Матиз» в больнице скончался 23-летний водитель «Матиза».

ДТП попало в поле зрения известного российского блогера Ильи Варламова. Первый пост о происшествии назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».

Варламов рассказал, что в Европе гонщика за превышение скорости лишили бы прав на 2-3 года, а в Норвегии он бы сел в тюрьму. Между тем в нашей стране дорожная полиция уже месяц проводит проверку по факту аварии с участием Сортланда, а он между тем снова гоняет по городским улицам. Видео с гонщиком было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как пишут в комментах, теперь Сортланд ездит на «Гелендвагене». А на других сториз он уже за рулем «Порше», на которой разгоняется до 245 км/ч»,

- написал Варламов.

Блогер задается вопросом: почему дорожная полиция спрятала голову в песок, а Сортланд продолжает ездить так, как нравится ему. И приходит к мысли, что «чувак может себе позволить!», так как не устраивает акции протеста против действующей власти, не критикует президента, не выходит на пикеты и не пишет критических постов в соцсети.

«Если серьезно, Сортланда уже должны были лишить прав на год, поскольку он неоднократно превышал скорость более чем на 80 км/ч. Он действительно в любую минуту может кого-нибудь убить. Его срочно надо лишить прав, а если он катается без них, то арестовать», – считает Варламов и предлагает жителям Карелии отправить его пост губернатору, руководителям республиканского МВД и Следкома.

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Метки: 
Петрозаводск
смертельное ДТП
Кирилл Сортланд
ГИБДД
прокуратура карелии
Следствие
уголовное дело