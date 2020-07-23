Брат, погибшего в ДТП петрозаводчанина, обратится в Генпрокуратуру

Алексей Вишневский, брат водителя, автомобиль которого протаранил 14 июля петрозаводский бизнесмен Кирилл Сортланд, намерен обратиться в прокуратуру. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Родственники погибшего недовольны бездействием правоохранительных органов. По их мнению, отсутствие возбужденного уголовного дела по факту смерти в ДТП следует характеризовать именно так.

Кроме того, Алексея (брата погибшего водителя (Прим. ред.) не устраивает нежелание приобщать к материалам расследования ДТП видеозаписи из сети интернет, имеющие отношение как к самому происшествию, так и к его участнику, Кириллу Сортланду. Объяснения сотрудников правоохранительных органов не кажутся ему убедительными.

Кроме того, молодой человек подчеркивает, что необходимость уголовного преследования обвиняемого в ДТП связана не только с произошедшей аварией и гибелью его брата, но и с возможностью возникновения новых смертельных ДТП по вине городского «гонщика».

Напомним, что «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о ситуации вокруг этого резонансного ДТП.

Житель Петрозаводска Кирилл Сортланд в июне стал участником смертельной аварии на Кукковке. В результате столкновения автомобилей БМВ и «Дэу Матиз» в больнице скончался 23-летний водитель «Матиза».

ДТП попало в поле зрения известного российского блогера Ильи Варламова. Первый пост о происшествии назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».

Варламов рассказал, что в Европе гонщика за превышение скорости лишили бы прав на 2-3 года, а в Норвегии он бы сел в тюрьму. Между тем в нашей стране дорожная полиция уже месяц проводит проверку по факту аварии с участием Сортланда, а он между тем снова гоняет по городским улицам. Видео с гонщиком было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как пишут в комментах, теперь Сортланд ездит на «Гелендвагене». А на других сториз он уже за рулем «Порше», на которой разгоняется до 245 км/ч»,

- написал Варламов.

Блогер задается вопросом: почему дорожная полиция спрятала голову в песок, а Сортланд продолжает ездить так, как нравится ему. И приходит к мысли, что «чувак может себе позволить!», так как не устраивает акции протеста против действующей власти, не критикует президента, не выходит на пикеты и не пишет критических постов в соцсети.

«Если серьезно, Сортланда уже должны были лишить прав на год, поскольку он неоднократно превышал скорость более чем на 80 км/ч. Он действительно в любую минуту может кого-нибудь убить. Его срочно надо лишить прав, а если он катается без них, то арестовать», – считает Варламов и предлагает жителям Карелии отправить его пост губернатору, руководителям республиканского МВД и Следкома.