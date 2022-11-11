Браслет для борьбы с алкоголизмом создали в Финляндии

Нейробиологи из Университета Аалто в Финляндии разработали аппарат Hento Touch. Это браслет, который помогает бороться с алкоголизмом, передает Ruetir.

Устройство предлагают использовать вместе с иными видами лечения пагубной зависимости. Браслет через контакт с кожей стимулирует нервную систему и снижает интерес к алкоголю.

Ведь причиной алкоголизма часто становится плохое эмоциональное состояние человека. Браслет создает ощущение приятных прикосновений и приводит к выбросу окситоцина и дофамина. В результате уменьшается уровень стресса.

Носить его целый день не придется, достаточно будет нескольких часов. В дальнейшем HentoTouch протестируют также в борьбе с игровой зависимостью. Скоро он появится в аптеках и будет продаваться без рецепта. // фото: ruetir.com