Босоногая обувь стала популярнее у россиян

У россиян повысился интерес к босоногой обуви. Связано это с общим вниманием к здоровью, профилактикой плоскостопия, болей в спине и суставных проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель службы подготовки производства Ralf Ringer Сергей Ильюшин.

По словам эксперта, у такой обуви есть ряд преимуществ. Она снижает давление на стопу и обеспечивает ее максимальную свободу. Босоногая обувь заставляет мышцы работать активнее, что приводит к их укреплению, улучшению кровоснабжения и в целом положительно влияет на опорно-двигательный аппарат.

Кроме того, мягкая отделка снижает вероятность натирания.

«Передняя часть такой обуви в среднем на 15–20% шире стандартной колодки, за счет чего уменьшается давление на пальцы. Это помогает профилактировать ряд проблем и в некоторых случаях улучшать уже существующие»,

— рассказал эксперт.

Босоногая обувь не подойдет людям с существующими проблемами стоп или избыточной массой тела.