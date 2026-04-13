Стало известно о причине «падения» мобильного интернета в Карелии

В Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объяснили причину «падения» мобильного интернета в республике. На проблему обратили внимание, в частности, жители Петрозаводска.

По данным ведомства, сегодня, 13 апреля, ориентировочно с 10:30 вводились временные ограничения услуг операторов сотовой связи в республике. Это было сделано для обеспечения безопасности как населения, так и объектов критической инфраструктуры.

При этом, отмечается в сообщении, продолжают функционировать ресурсы из «белого списка» Минцифры России («Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», ряд крупнейших маркетплейсов, банков, транспортных сервисов и другие). Услуги голосовой связи, СМС-сообщения, вызов экстренных служб также остаются доступными.