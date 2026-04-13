13 апреля 2026, 15:15
Предприятия Петрозаводска призвали присоединиться к борьбе с крысами
Масштабная кампания по дератизации пройдет в Петрозаводске
20 апреля в карельской столице начнется масштабная кампания по дератизации, напомнили в администрации Петрозаводска.
Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, предприятиям торговли, общепита, социальным и другим учреждениям города предложили присоединиться к акции.
Мероприятие пройдет в два этапа. В первую неделю планируют истребление грызунов и тампонирование нор с использованием специальных препаратов. Спустя две недели контейнерные площадки обработают повторно.
Уточняется, что подрядчик обработает более 300 контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования.