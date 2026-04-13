Предприятия Петрозаводска призвали присоединиться к борьбе с крысами

20 апреля в карельской столице начнется масштабная кампания по дератизации, напомнили в администрации Петрозаводска.

Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, предприятиям торговли, общепита, социальным и другим учреждениям города предложили присоединиться к акции.

Мероприятие пройдет в два этапа. В первую неделю планируют истребление грызунов и тампонирование нор с использованием специальных препаратов. Спустя две недели контейнерные площадки обработают повторно.

Уточняется, что подрядчик обработает более 300 контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования.