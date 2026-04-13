Память узников фашистских концлагерей почтили в Петрозаводске

Сегодня, 13 апреля, на кладбище «Пески» состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечают 11 апреля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Представители общественных и ветеранских организаций, республиканских и муниципальных органов власти, школьники и студенты, а также жители Петрозаводска возложили цветы к мемориалу, а также почтили память погибших и выживших за колючей проволокой.

В годы Великой Отечественной войны в Карелии находилось 17 концентрационных лагерей, семь из которых — в Петрозаводске. Их «пленниками» стали около 30 тысяч человек. От истязаний, голода и болезней умерли почти семь тысяч узников — жителей республики и соседних областей.

После возложения цветов у мемориала прошла панихида.