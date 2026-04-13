13 апреля 2026, 14:55
Дымящий мусоровоз ездит по улицам карельского города

В Лахденпохье местные жители уже два дня наблюдают за дымящейся техникой, собирающей мусор из контейнеров.

Судя по фотографиям в паблике «Лахденпохья – Навсегда», можно было бы предположить, что техника «перегорела» на работе. Кабину мусоровоза окутал дым.

«Масло пока еще не горит, но дымит по страшному», - приводят в сообществе слова очевидца.

Техника продолжила курсировать по городу. Ее заметили 13 апреля.

«Честно говоря я подумал, что горит! На фото мусоровоз, путешествующий со вчера в таком техническом состоянии», - написали в паблике в понедельник.

