Дополнительный поезд летом свяжет Москву и Петрозаводск

Сезонный поезд между Москвой и Петрозаводском начнет курсировать с конца мая.

Из Москвы первый рейс поезда № 217-218 отправится 29 мая в 18:57, в Петрозаводск состав прибудет в 10:55. Из карельской столицы в Москву поезд отправится 30 мая в 15:55 и прибудет в столицу в 04:49.

Состав проследут через Лодейное Поле, Волховстрой-2, Бологое-Московское и Тверь.

Поезд будет ходить до сентября и станет третьим регулярным маршрутом между городами.