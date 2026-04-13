13 апреля 2026, 14:29
Дополнительный поезд летом свяжет Москву и Петрозаводск
До сентября будет курсировать сезонный состав между Карелией и Москвой
Сезонный поезд между Москвой и Петрозаводском начнет курсировать с конца мая.
Из Москвы первый рейс поезда № 217-218 отправится 29 мая в 18:57, в Петрозаводск состав прибудет в 10:55. Из карельской столицы в Москву поезд отправится 30 мая в 15:55 и прибудет в столицу в 04:49.
Состав проследут через Лодейное Поле, Волховстрой-2, Бологое-Московское и Тверь.
Поезд будет ходить до сентября и станет третьим регулярным маршрутом между городами.