13 апреля 2026, 15:11
Петрозаводчан штрафуют на 500 рублей
За выходные сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали два десятка нарушителей
фото «Петрозаводск говорит»
Дорожные полицейские ловят нарушителей не только среди водителей транспортных средств, но и пешеходов. Штраф для тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте, составляет 500 рублей.
За выходные в столице Карелии сотрудники ГАИ пресекли 20 нарушений среди пешеходов. В отношении нарушителей составили административные материалы. Теперь им предстоит оплатить штраф.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о сбитом школьнике, который выбежал на дорогу. Также автомобиль сбил 49-летнюю женщину на переходе.