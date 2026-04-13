Петрозаводчан штрафуют на 500 рублей

Дорожные полицейские ловят нарушителей не только среди водителей транспортных средств, но и пешеходов. Штраф для тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте, составляет 500 рублей.

За выходные в столице Карелии сотрудники ГАИ пресекли 20 нарушений среди пешеходов. В отношении нарушителей составили административные материалы. Теперь им предстоит оплатить штраф.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о сбитом школьнике, который выбежал на дорогу. Также автомобиль сбил 49-летнюю женщину на переходе.