12 апреля 2026, 12:24
В ГАИ Карелии озвучили статистику «скоростных» нарушений
Фото: freepik
На дорогах Карелии с начала года зафиксировано более 87 тысяч нарушений, связанных с превышением скорости, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Уточняется, что нарушение скоростного режима является наиболее частой причиной ДТП с тяжелыми последствиями.
В Госавтоинспекции напомнили, что разница тормозного пути при движении со скоростью 40 и 60 км/ч огромна.
Ранее пьяный водитель спровоцировал ДТП в Медвежьегорске. В результате дорожного происшествия пострадала 38-летняя женщина.