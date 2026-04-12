В ГАИ Карелии озвучили статистику «скоростных» нарушений

На дорогах Карелии с начала года зафиксировано более 87 тысяч нарушений, связанных с превышением скорости, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Уточняется, что нарушение скоростного режима является наиболее частой причиной ДТП с тяжелыми последствиями.

В Госавтоинспекции напомнили, что разница тормозного пути при движении со скоростью 40 и 60 км/ч огромна.

Ранее пьяный водитель спровоцировал ДТП в Медвежьегорске. В результате дорожного происшествия пострадала 38-летняя женщина.