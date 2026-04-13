Комфортная весенняя погода установится в Карелии 14 апреля
Во вторник, 14 апреля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет без изменений.
В Карелии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, местами до -8 °C, днём +11...+16 °C, местами +5...+10 °C.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -2 °C, днём +15 °C.
В Кеми ночью -5 °C, днём +9 °C.
В Кондопоге ночью +2 °C, днём +14 °C.
В Медвежьегорске ночью 0 °C, днём +14 °C.
В Олонце ночью +2 °C, днём +16 °C.
В Пудоже ночью 0 °C, днём +16 °C.
В Сегеже ночью -2 °C, днём +13 °C.
В Сортавале ночью +2 °C, днём +14 °C.
В Суоярви ночью +2 °C, днём +15 °C.