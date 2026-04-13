Комфортная весенняя погода установится в Карелии 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет без изменений.

В Карелии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, местами до -8 °C, днём +11...+16 °C, местами +5...+10 °C.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -2 °C, днём +15 °C.

В Кеми ночью -5 °C, днём +9 °C.

В Кондопоге ночью +2 °C, днём +14 °C.

В Медвежьегорске ночью 0 °C, днём +14 °C.

В Олонце ночью +2 °C, днём +16 °C.

В Пудоже ночью 0 °C, днём +16 °C.

В Сегеже ночью -2 °C, днём +13 °C.

В Сортавале ночью +2 °C, днём +14 °C.

В Суоярви ночью +2 °C, днём +15 °C.