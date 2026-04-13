Дожди придут на этой неделе в Карелию

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какая погода ожидается на этой неделе.

По данным синоптиков, в первые дни недели погода особо не изменится, температура воздуха будет достигать уже +13+18 градусов. В последующие дни к границам республики приблизятся фронтальные разделы циклонических образований, станет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночные температуры перейдут к положительным значениям, а дневные составят +9+15 градусов.

К выходным антициклон вновь усилит свое влияние. Осадки маловероятны, однако станет прохладнее.

