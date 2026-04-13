13 апреля 2026, 06:30
13 апреля в Карелии будет малооблачно и без осадков
Сегодня, 13 апреля, в Петрозаводске будет малооблачно и без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха днём +10...+12 °C. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии будет малооблачно и без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днём +10...+15 °C, местами +4...+9 °C.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +15 °C.
В Кеми днём +14 °C.
В Кондопоге днём +14 °C.
В Медвежьегорске днём +15 °C.
В Олонце днём +12 °C.
В Пудоже днём +16 °C.
В Сегеже днём +14 °C.
В Сортавале днём +13 °C.
В Суоярви днём +15 °C.