Погода порадует жителей Карелии 13 апреля: будет тепло и без осадков

В понедельник, 13 апреля, в Петрозаводске будет малооблачно и без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 °C, днём +10...+12 °C. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет малооблачно и без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -1...-6 °C, местами до -9 °C, днём +10...+15 °C, местами +4...+9 °C.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -3 °C, днём +15 °C.

В Кеми ночью -2 °C, днём +14 °C.

В Кондопоге ночью -1 °C, днём +14 °C.

В Медвежьегорске ночью -1 °C, днём +15 °C.

В Олонце ночью -2 °C, днём +12 °C.

В Пудоже ночью -2 °C, днём +16 °C.

В Сегеже ночью -2 °C, днём +14 °C.

В Сортавале ночью 0 °C, днём +13 °C.

В Суоярви ночью -1 °C, днём +15 °C.