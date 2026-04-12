12 апреля 2026, 17:05
Погода порадует жителей Карелии 13 апреля: будет тепло и без осадков
Синоптики дали прогноз на понедельник в Карелии
Фото: «Петрозаводск говорит»
В понедельник, 13 апреля, в Петрозаводске будет малооблачно и без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 °C, днём +10...+12 °C. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии будет малооблачно и без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -1...-6 °C, местами до -9 °C, днём +10...+15 °C, местами +4...+9 °C.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -3 °C, днём +15 °C.
В Кеми ночью -2 °C, днём +14 °C.
В Кондопоге ночью -1 °C, днём +14 °C.
В Медвежьегорске ночью -1 °C, днём +15 °C.
В Олонце ночью -2 °C, днём +12 °C.
В Пудоже ночью -2 °C, днём +16 °C.
В Сегеже ночью -2 °C, днём +14 °C.
В Сортавале ночью 0 °C, днём +13 °C.
В Суоярви ночью -1 °C, днём +15 °C.