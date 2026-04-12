«Красные клювики» пробудились в Ботаническом саду ПетрГУ

В Ботаническом саду в Петрозаводске пробуждаются пионы, молодые ростки которых иногда называют «красными клювиками», сообщили в паблике научно-исследовательского учреждения.

Эксперты отмечают, что появление молодых побегов у растения сигнализирует садоводам о необходимости провести профилактику от грибков и первую подкормку растений. Почву и ростки рекомендуют обработать медьсодержащими препаратами и подкормить растения кальциевой селитрой.

