Православные жители столицы Карелии встретили Пасху

В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске состоялось пасхальное богослужение. Службу вел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Об этом сообщили в паблике «Православие в Карелии».

Сначала состоялась полунощница. Затем православные вышли на крестный ход вокруг храма, после чего началась пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Евангельское чтение, посвященное воплощению Слова Божия, прозвучало на нескольких языках: греческом, латинском, английском, немецком, карельском, украинском, еврейском, русском и церковнославянском.

Ранее Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к верующим с пасхальным посланием.