12 апреля 2026, 14:10
Православные жители столицы Карелии встретили Пасху
Пасхальное богослужение прошло в кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске
В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске состоялось пасхальное богослужение. Службу вел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Об этом сообщили в паблике «Православие в Карелии».
Сначала состоялась полунощница. Затем православные вышли на крестный ход вокруг храма, после чего началась пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евангельское чтение, посвященное воплощению Слова Божия, прозвучало на нескольких языках: греческом, латинском, английском, немецком, карельском, украинском, еврейском, русском и церковнославянском.
Ранее Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к верующим с пасхальным посланием.