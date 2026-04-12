За лебедя из покрышек россиянам грозит штраф

Россиянам, которые украшают придомовые клумбы старыми автомобильными покрышками в виде лебедей, может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнёра адвокатского бюро «Жаров Группа» Евгения Жарова.

Эксперт напомнил, что отработанные шины относятся к отходам четвёртого класса опасности и с 2021 года их использование в качестве клумб, ограждений или арт-объектов (например, знаменитых лебедей) считается несанкционированным размещением отходов.

За размещение шин в качестве декора на придомовых территориях россиянам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года — до 5 тысяч рублей.