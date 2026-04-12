12 апреля 2026, 11:40
Юных жителей Петрозаводска манит опасный «аттракцион»
На Кукковке обнаружен опасный для жизни детей объект
Житель микрорайона Кукковка бьет тревогу, опасаясь за жизнь и здоровье подрастающего поколения. Неравнодушный житель Петрозаводска сообщил о заброшенном «КАМАЗе», который находится на улице братьев Озеровых, 10.
Грузовик, по словам автора поста, опубликованного в паблике «Кукковка.РФ | микрорайон Кукковка», стал излюбленным местом для игр местных детей.
«Этот «аттракцион» не внушает доверия. Родители, проведите беседу со своими детьми об опасности игр в подобных местах»,
— пишет петрозаводчанин.
Об опасном объекте неравнодушный житель карельской столицы уже сообщил в администрацию города, ГИБДД и дежурному по городу.