Юных жителей Петрозаводска манит опасный «аттракцион»

Житель микрорайона Кукковка бьет тревогу, опасаясь за жизнь и здоровье подрастающего поколения. Неравнодушный житель Петрозаводска сообщил о заброшенном «КАМАЗе», который находится на улице братьев Озеровых, 10.

Грузовик, по словам автора поста, опубликованного в паблике «Кукковка.РФ | микрорайон Кукковка», стал излюбленным местом для игр местных детей.

«Этот «аттракцион» не внушает доверия. Родители, проведите беседу со своими детьми об опасности игр в подобных местах»,

— пишет петрозаводчанин.

Об опасном объекте неравнодушный житель карельской столицы уже сообщил в администрацию города, ГИБДД и дежурному по городу.