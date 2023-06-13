Более тысячи человек стали жертвами клещей в Карелии

В Роспотребнадзоре рассказали об обстановке по клещам в Карелии. Как следует из данных на 11 июня, за все время наблюдений с жалобами на клещей в медорганизации обратились 1047 человек, включая 246 детей. За прошедшую неделю обращений было 232. Клещи атакуют практически по всей Карелии, исключение - Лоухский район.

С начала эпидсезона лабораторно было подтверждено три случая клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита. С начала года прививку против клещевого энцефалита сделали 11 230 человек.

Напомним, первый укус в этом году был зафиксирован 16 апреля в поселке Толвуя Медвежьегорского района. При исследовании клеща были выявлены возбудители клещевого боррелиоза. // фото unsplash.com