Более полутысячи осужденных получили дипломы и госсертификаты

В исправительных колониях и СИЗО Карелии успешно прошли обучение более 540 осужденных. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН.

Более 540 осужденных успешно освоили 18 востребованных профессий повара, пекаря, сварщика, машиниста котельной, швеи, распиловщика камня и другие. Обучение проходило в течение 3-10 месяцев.

«Осужденным, обучившимся по образовательным программам профессионального обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдали свидетельства о профессии рабочего, а освоившим образовательные программы среднего профессионального образования и успешно сдавшим итоговую аттестацию вручили дипломы государственного образца. После обучения осужденные трудоустроены на производствах колоний и СИЗО»,

- рассказали в ведомстве. Фото: 10.fsin.gov.ru.