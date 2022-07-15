Карельские добровольцы продолжают убирать берега рек и озер

В Карелии продолжается всероссийская акция «Вода России». С мая идет уборка берегов рек и озер от мусора. По сообщению пресс-службы минприроды, уже прошло 49 акций, в ходе которых очищены 38 километров береговых полос. Участие в этих масштабных мероприятиях приняло почти 1000 человек.

Самые активные районы по уборке – Олонецкий, Медвежьегорский и Кондопожский. Присоединиться к эко-акциях может любой желающий. Узнать время и место очередного проведения можно здесь.

Напомним, старт мероприятиям был дан 14 мая на городском пляже «Пески». Активные граждане за час собрали 47 мешков мусора и получили в награду фирменные футболки и кепки с символикой акции. А 5 июня Карелия присоединилась к «Марафону Зеленых дел», очистив берега реки Неглинки. Всего в этом году планируется провести более 100 подобных акций. Фото: ecology.gov.karelia.ru.