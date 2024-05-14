Более 86 тысяч жителей Карелии записались к врачу через Госуслуги

С 2020 в России проводится работа по достижению национальной цели «Цифровая трансформация». К примеру, в условиях пандемии COVID-19 граждане были обеспечены связью и интернетом даже в самых удаленных и малонаселенных пунктах, все массовые социально значимые госуслуги переведены в электронный вид.

Так, по данным карельского Минздрава, в 2022 году через портал «Госуслуги» и Региональный портал медицинских услуг сделано 193 179 записей на прием к врачу, за шесть месяцев 2023 года – 110 534 записи.

С начала 2024 года через портал «Госуслуги» к врачу записались уже более 86 тысяч жителей республики,

- уточнили в ведомстве.

Сегодня портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян. Несмотря на санкционное давление ИТ-отрасль развивалась опережающими темпами — ее вклад в ВВП по итогам года достиг почти 2%, объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 триллиона рублей. Также по поручению президента сформированы технологические заделы и вся необходимая база для перехода к нацпроекту «Экономика данных».

Цифровая трансформация впервые была выделена президентом в отдельную национальную цель в Указе 474 от 21.07.2020 года «О наццелях до 2030 года». Все целевые показатели были перевыполнены. Обеспечил успешную реализацию поставленных президентом и председателем правительства задач вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко сфокусирует внимание на развитие технологий искусственного интеллекта как драйвера ускоренного роста экономики страны. Напомним, что перед государством до 2030 года стоит амбициозная цель – войти в число стран лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ, внедрить ИИ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере до 2030 года.

//Фото: https://www.freepik.com/author/freepik