Более 70 земельных участков без документов нашли в Петрозаводске

Жителей Петрозаводска призвали оформить документы на землю, которой они пользуются. Таких земельных участков нашли на данный момент 76, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты городской администрации установили 146 человек, которые не вносят арендную плату или налоги за землю. В мэрии заявили, что нужно срочно обратится в уполномоченный орган.

Граждане не могут использовать землю без оформленных в установленном порядке документов. // Фото: daeron/ pixabay.com