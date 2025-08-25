Более 100 деревьев снесут в Петрозаводске

Аварийные и упавшие деревья сносят в Петрозаводске в рамках благоустройства города.

Пока планируется снести около 60 представляющих угрозу людям деревьев и еще 70 упавших. Об этом рассказала сити-менеджер на своей странице в соцсети.

Также мэрия намерена попросить у депутатов Петросовета дополнительные деньги на снос аварийных деревьев. Что касается деревьев, растущих у домов и на придомовых территориях, то городские власти предложили петрозаводчанам узнавать в своих управляющих компаниях.

Кроме сноса старых деревьев в столице Карелии планируют провести мероприятия по озеленению. Сажать деревья будут осенью, сообщили в администрации города.