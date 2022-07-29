Ближайшую планерку в мэрии посвятят ревакцинации и диспансеризации

На ближайшей планерке в администрации Петрозаводска будут обсуждать ревакцинацию от коронавируса и диспансеризацию. Мэр Владимир Любарский назвал обе темы очень важными и призвал жителей присылать вопросы по ним.

- В поликлиниках города можно бесплатно пройти диспансеризацию. Переболевшим ковидом делают углубленное, более тщательное исследование здоровья,

- напомнил он.

На планерке 1 августа о диспансеризации и ревакцинации расскажет главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко. Совещание начнется в 10:00, его будут транслировать в группе горадминистрации и на странице Владимира Любарского ВКонтакте.

Напомним, ранее жителей Карелии призвали привиться от ковида повторно из-за роста заболеваемости. // Фото: pxhere.com